البربري لـ"الخليج 365": سعيد بعرض "عروستي" على "نتفليكس".. وإهداء ورد لرجل غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعرب السيناريست مصطفى البربري، عن سعادته ببدء عرض فيلم "عروستي" على المنصة العالمية "نتفليكس"؛ مشيرا إلى أن الفيلم سيستفيد من عرضه على هذه المنصة العالمية "هيوصل لجمهور أكبر أكيد ومتنوع، جوه وبره مصر ودي حاجة مهمه جدا".

وقال البربري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أغرب الهدايا التي جاءته في عيد الحب: "مجاليش هدية غريبة في حد ذاتها، لكن مثلا الورد بالنسبالي غريب أنه ييجي لراجل مثلا!"، أما عن أغرب الهدايا التي منحها هو لمحبوبته فيقول ضاحكا: "والله مش فاكر فعلا، بس الغريب اللي اكتشفته إن معظم الستات بتحب يجيلها حاجة شخصية أحسن ما تحجز سفرية مثلا، يعني شنطة مضروبة أبرك من داي يوز في السخنة".

وعن الحب في حياته يقول: "حبيت مرة واتجوزت وحرمت فكتبت الفيلم". أما عن الفيلم الرومانسي "عروستي" فيرى البربري: "يحمل في جعبته الكثير من الرسائل المختلفة في قالب اجتماعي لايت، ويقدم رسالة فحواها هو التفكير جيدا قبل الزواج حتى لا يحدث انفصال".

تدور أحداث فيلم "عروستي" حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، وتجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما؟

بالإضافة لأحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوي، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أسماء جلال، شريف الدسوقي، هند عبدالحليم، محمد مولي، سيف زهران وبسنت النبراوي. والفيلم من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.