في عيد الحب.. نجمات حرمنا سهم كيوبيد منهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

"الحب لا يأتي إذا نحن أردناه، ويأتي كغزال شارد حين يريد" هكذا يرى نزار قباني الحب الذي نحتفل بعيده في الرابع عشر من فبراير من كل عام، وفي "عيد الحب" يتذكر البعض فنانات ونجمات أحبهن وخفت نجمهن من الساحة الفنية لا لشيء سوى لأنهن أحبوا فحرمنا منهن سهم كيوبيد، فقررن الاعتزال للتفرغ لهذا الحب الذي يقول عنه نزار أيضا وكأنه يعاتب النجمات على غيابهن "وعندما تبحث عن عذر لمن لا عذر له، تأكد بأنك بأعلى قمة الحب".

فعلى فترات متباعدة تعلن إحدى الفنانات اعتزالها عن مجال التمثيل أو الغناء، على الرغم من نجاح بعضهن وترسيخ أقدام البعض الآخر على سلم المشوار الفني وتنبؤ الجمهور والنقاد بنجاح باهر لهن، "الخليج 365" يرصد في هذا التقرير أبرز نجمات قررن الاعتزال حبا لأزواجهن فحرمنا الحب والزواج منهن:

هند رستم

عند العودة إلى زمن الماضي الجميل، تطل علينا مارلين مونرو السينما العربية هند رستم، اختارت استقرار حياتها في منزل العائلة الدافئ قبل أن يسرق الفن قطار عمرها، فقالت في إحدى المقابلات التليفزيونية: "لقد انسحبت من العمل قبل أن يفوتني القطار ويسرق الفن عمري كاملا.. غيرت مسار حياتي حتى أشعر بكياني كامرأة لها أسرتها وبيتها وزوجها وقد استقرت حياتي تماما مع زوجي الدكتور محمد فياض".

عزيزة جلال

المطربة المغربية صاحبة الأغنية الشهيرة "مستنياك"، ولدت بمدينة مكناس عام 1958، اقتحمت المجال عبر برنامج للمواهب عام 1975، شهرتها الحقيقية كانت في مصر حيث تعاونت مع كبار المؤلفين والملحنين. سنة 1985 وبينما كان الموسيقار محمد عبدالوهاب يعد لها لحناً خاصاً، اختارت عزيزة جلال الأمومة واعتزلت- لحب من نوع آخر- في قمة المجد والشهرة.

جيهان نصر

قدمت الفنانة جيهان نصر أعمالا مميزة ومهمة كان أشهرها الجزء الثاني من مسلسل "المال والبنون" الذي لعبت فيه دور فريال فراويلة، ومسلسل "مين اللى ميحبش فاطمة" وقدمت دور ماجدة زوجة أحمد عبد العزيز لكنها في النهاية فضلت الاستقرار الأسري، برغم ما حققته من نجومية واسعة، وتركت الوسط الفني وهي في أوج قمتها.

زبيدة ثروت

ينطبق المثل الشعبي الدارج الذي يقول: "أعز الولد.. ولد الولد" تماما على الفنانة زبيدة ثروت التي لم تعتزل عندما أنجبت طفلتها، لكنها فعلت عندما صارت جدة وشرفها أول الأحفاد، وكشفت زبيدة عن سر اعتزالها للتمثيل في قمة تألقها في إحدى المقابلات التليفزيونية قائلة: "اعتزلت في ذلك التوقيت عندما صرت جدة، وأنجبت ابنتي الأولى حفيدتي، ثم طلبت مني مساعدتها في تربيتها، وبعدها أنجبت ابنتي الثانية، وهو ما تسبب في انشغالي بأحفادي بعيدا عن التمثيل".

صفاء السبع

هي ابنة الممثل محمد السبع، درست الفنون المسرحية، وعملت لسنوات عدة بين السينما والتليفزيون، واعتزلت الفن في سن مبكرة بعد تقديمها 42 عملا فنيا، منها "سيداتي آنساتي" و"لعبة الأشرار" إذ فضلت التفرغ لأسرتها.

يارا نعوم

شاركت في فيلم "حين ميسرة"، وتوقع المخرج خالد يوسف لها مستقبلا كبيرا كممثلة، إلا أنها قررت اعتزال الفن لتنال رضى زوجها نجم كرة القدم عماد متعب، الذي اشترط عليها اعتزال التمثيل، وبالفعل ضحت يارا بالفن من أجل الحب والزواج.

بسمة بوسيل

واحدة من أشهر مطربات العالم العربي لم يسمح لها زوجها الفنان تامر حسني لم يسمح بالاستمرار كمطربة، فبعد أن تزوجا أعلن "تامر" اعتزالها الفن ومنع ظهورها الإعلامي.

ريهام أيمن

ذاع صيتها عند مشاركتها في آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام، وشاركت من قبله في مسلسل "حكايات بنات"، وقامت بدور بطولة في فيلم "قلب الأسد" مع محمد رمضان، واعتزلت بعد زواجها من الفنان شريف رمزي.

ناريمان

رغم جمال الصوت الذي تتمتع به الفنانة الشابة ناريمان، إلا أنها اعتزلت الغناء بعد أن أخذت خطوات أولى ناجحة به، بسبب زوجها من المطرب رامي جمال، وقال رامي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حينها معلقا على قرار ابتعادها: "الوسط الفني صعب على العاملين به، وأصعب على السيدات، كما أنه يشغل أغلب الوقت، ففي حالة تواجدنا سويا في الوسط الفني لن يتمكن أحدنا من التفرغ لأولادنا".

نسرين إمام

برز اسمها كثيرا في مسلسل "حنان وحنين" مع الفنان الراحل الكبير عمر الشريف، وكانت قد شاركت في مسلسل "أدهم الشرقاوي" و"جدار القلب"، و"قلب ميت"، بعدها قدمت البطولة النسائية أمام الفنان شريف منير في مسلسل "برة الدنيا"، وأيضًا أمام محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، خفت ظهورها بعد زواجها من المنتج تامر مرسي، ومع إنجاب طفلها الأول سليم ابتعدت تماما عن الفن.