روجينا تحتفل بـ"عيد الحب" مع أشرف زكي على طريقتها الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الفنانة روجينا على طريقتها الخاصة بعيد الحب مع متابعيها حين شاركتهم صورا من أجواء احتفالها بـ"الفلانتين" رفقة زوجها الفنان أشرف زكي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كتبت روجينا رسالة رومانسية، تعليقا على الصور: "كل عيد حب وانت والبنات حب عمري ربنا مايحرمناش أنا ومايا ومريم منك يا عمري.. كل عيد حب وقلوب الناس دايما بتحب".

الفنانة روجينا حاصلة على شهادة البكالوريوس بالتمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت خطواتها الفنية الأولى في مطلع تسعينيات القرن العشرين خلال المشاركات الصغيرة بالأعمال التليفزيونية، وكان هذا أثناء دراستها في المعهد. إلا أنها ظهرت بقوة من خلال مسلسل "العائلة" عام 1994، وفي السينما مع يوسف شاهين في فيلم "المصير" عام 1997. واستطاعت الحصول على أدوار البطولة في الأعمال التليفزيونية منذ ذلك الحين وما زالت.

وتزوجت وهي بسن صغيرة من أستاذها بالمعهد الممثل والمخرج أشرف زكي، وهو شقيق الممثلة ماجدة زكي، ولديهما ابنتان، هما مايا التي دخلت مجال الإخراج ومريم.