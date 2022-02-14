ميرفت أمين ترتدي "قلادة" عليها صورة دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ميرفت أمين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ميرفت وهي ترتدي "قلادة" عليها صورة صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ومن المعروف أن صداقة كبيرة امتدت لسنوات ربطت بين النجمتين، وقدما معا برنامج حمل اسم "مساء الجمال مع ميرفت ودلال"، استضافتا خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

أخر أعمال الفنانة ميرفت أمين حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.