بعد عرضه في برلين.. عماد حسن: صناع فيلم "بشتقلك ساعات" أساءوا لعمل فني راقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الشاعر عماد حسن، رفضه التام قيام صناع فيلم "بشتقلك ساعات" المشارك في الدورة الـ72 من مهرجان برلين الدولي، اسم الأغنية الشهيرة التي قدمها مع المطربة سميرة سعيد، في عمل وصفه أنه غير أخلاقي.

الشاعر عماد حسن في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على ما حدث، وقال: "أنا اعتبر ما حدث إساءة لعمل فني راقي، ولأصحابه، وإساءة لوجدان شعب بالكامل، ارتبط وجدانيا بعمل فني جميل بشكل جزء مهم من ذكرياته".

وأضاف: "ما قام به هؤلاء تعدي صارخ على حقوق الملكية الفكرية، أنا عضو مجلس إدارة بجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في مصر وعن طريق الشئون القانونية في الجمعية، بالتأكيد هناك تحرك قانوني لابد منه، للمحافظة علي كل حقوقي"

فيلم "بشتقلك ساعات"، فيلم مصري لبناني ألماني، يمثل مصر في مهرجان برلين، وتشارك في بطولته المطربة دينا مسعود، أحمد الجندي، سليم مراد، حسن ديب، أحمد عوض الله، ومن إخراج محمد شوقي حسن..

ويقوم الفيلم على قصة حب بين رجلين، إذ يؤدي أحمد الجندي، شخصية البطل الرئيسي، الذي يقع في خلاف مع "حبيبه" بسبب علاقاته المتعددة.