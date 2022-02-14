شهيرة لمصراوي: محمود ياسين عمره ما جرحني والحب الحقيقي بيترجم لأفعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت النجمة شهيرة، إن الاهتمام هو الحب الحقيقي.

وأكدت شهيرة في تصريح خاص لمصراوي، أنها لا تتذكر أول هدية من زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.

وتابعت: "المعنى الحقيقي مش في الهدية، أنا ومحمود ماكنش فيه بينا مناسبة معينة عشان يهاديني فيها، لأن الهدايا أمر مسلم بيه".

وأضافت: "محمود كان ممكن يفاجئني في أي وقت بحاجة معينة شافها حلوة فيهاديني بيها، الحب بالنسبة له وليا أفعال لأن الكلام والحب الحقيقي بيترجم لأفعال".

واستكملت: "محمود كان بيحبني وبيحتويني عمره ما جرحني، وكنا بنقف جنب بعض في الشدة والفرح، الاهتمام هو الحب الحقيقي ولو مفيش اهتمام يبقى مفيش حب، محمود ياسين كان إنسان عظيم، وأتمنى للناس جميعا كل الحب".

زواج النجم محمود ياسين والنجمة شهيرة جاء أثناء تصوير فيلم "الخيط الرفيع" وأُقيم حفل الزفاف خلال شهر أكتوبر عام 1970 في فترة الحداد على الرئيس جمال عبد الناصر، وكان شاهدا على العقد المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع الأسبق، والفنان الراحل أحمد الشامي، وأنجب منها الممثلة رانيا محمود ياسين (زوجة الفنان محمد رياض)، والسيناريست عمرو محمود ياسين