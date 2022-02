فيديو.. عائلة تخضع لفحص DNA وتواجه حقيقة صادمة!

كلنا نخفي أسرارا تتعلق بحياتنا لكننا لا نتوقع ان يقوم احد اعضاء عائلتنا أن يخفي سرا كبيرا علينا.

هذه هي حالة شابة اميركية نشرت فيديو عبر تطبيق تيكتوك تسرد فيه كيف ان حياتها قلبت رأسا على عقب بعدما اكتشفت أن جدّتها كانت تخفي سرّا خطيرا قبل موتها.

وأوضحت الشابة عبر الفيديو ان عائلتها خضعت لفحوص الحمض النووي dna والتي كشفت الكذبة الكبيرة التي أخفتها جدتها طوال سنوات حياتها وأخذت السر معها الى القبر. وقالت الشابة ان فحوص الحمض النووي كشفت أن عائلتها لديها عشرات الأقارب من جانب الجدّة على الرغم من ان الجدّة كانت تدّعي أنها يتيمة ووحيدة لا أخوة لها.

كما وجدوا ان الجدة قد “حذفت ماضيها” وغيّرت اسمها وتفاصيل حياتها كي تحظى بحياة أفضل. وتقول الشابة: “جدّتي حملت سرا كبيرا الى قبرها وقد اكتشفناه للتو”. جدتي توفيت عام 2002 وظننا انها ولدت عام 1933 وانها كانت يتيمة ووحيدة وليس لديها اي علاقة مع أقارب. ونحن الان مصدومون بعدما حصلنا على نتائج الفحوص التي أبلغتنا اننا “أفريقيون – اميركيون” بينما كانت جدتي تخبرنا اننا من اصول انكليزية.

وتتحقق العائلة من باقي التفاصيل حيث ابلغوا ان الفحوص قد ربطتهم بعائلة في ولاية فيرجينيا وما عزّز هذه المعلومات ان الجدة وزوجها قد التقيا وتزوجا هناك. كما تواصلت العائلة مع اعضاء العائلة الأخرى وتبادلوا الصور واكتشفوا ان الجدة لم تكن وحيدة بل كانت واحدة من 15 أخا وأختا. الا انها قررت الهروب من عائلتها والتحرر من هويتها، اذ اختارت اسما جديدا وعرقا جديدا ومحت كل تاريخها.

وتضيف الشابة الاميركية: “اذا لدي عائلة كاملة جديدة. انه امر سريالي وغريب وهناك جزء في داخلي لا يعرف من انا. انا متحمسة جدا لأن لدي عائلة جديدة لم اكن أعرف بوجودها. وأوضحت الشابة ان هذه هي بداية الرحلة لها ولعائلتها وستنشر المزيد من المعلومات لاحقا. وقد شاهد الفيديو حوالي 5 ملايين شخص وحاز على أكثر من نصف مليون اعجاب وآلاف التعليقات.

@thekennedyproj who else has stories like this?!? #familyproblems #identitycrisis #23andmeresults ♬ original sound – not kennedy