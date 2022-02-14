ياسمين عبدالعزيز.. ماذا طلبت في عيد الحب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 40 دقيقة

أضافت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بخفة دمها,المعتادة صورة ساخرة عبر حسابها الرسمية على فيسبوك وذلك تزامناً, مع عيد الحب

وظهر في الصورة التي نشرتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الفنان محمد هنيدي، مدون عليها عبارة “عايزا أي في عيد الحب ..عايزا فولتارين”.

صورة من فيسبوك ياسمين عبدالعزيز

وإنهالت التعليقات من جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز على الصورة بشكل ساخر، حيث قال أحدهم: “كلنا محتاجين مسكن والله”.

فيما علق اَخر بالقول: “لما انتي تتطلبي فولتارين احنا بقا نطلب كراسي متحركة”، وسخرت متابعة: “كلنا عايزين فولتارين ودواء لصداع ودواء الاكتئاب ابقى اجيب كل الادوية وكدة يبقى احتفلت بالفالنتاين”.