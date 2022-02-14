راموس يغيب عن مباراة ريال مدريد وسان جيرمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 07:16 مساءً - أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، غياب المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس عن مواجهة ناديه السابق ريال مدريد، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على باريس سان جيرمان، غدا الثلاثاء، على ملعب بارك دي برانس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال باريس سان جيرمان، في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”واصل سيرجيو راموس الخضوع لتدريبات فردية، اليوم؛ للتعافي من إصابته في ربلة الساق، وسيكون هناك تحديث آخر بشأن حالته في غضون أسبوع“.

وكان راموس، البالغ من العمر 35 عاما، الغائب الوحيد عن تدريبات باريس سان جيرمان الجماعية، اليوم الإثنين، في حين شارك البرازيلي نيمار دا سيلفا بشكل طبيعي.

وانتهى عقد راموس مع ريال مدريد، في يونيو الماضي؛ بعد خلافات بين الطرفين حول التفاصيل المالية ومدة العقد الجديد، لينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، في عقد يمتد لموسمين.

وضربت الإصابات سيرجيو راموس منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان، فقد تأخرت مشاركته مع الفريق الفرنسي إلى نوفمبر، واكتفى باللعب 5 مباريات فقط، بواقع 283 دقيقة، سجل فيها هدفا.

تاريخ المواجهات

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فقد تواجه ريال مدريد وباريس سان جيرمان 6 مرات في دوري أبطال أوروبا، فاز الميرنغي في ثلاث منها، مقابل فوز وحيد للنادي الفرنسي، وتعادلا مرتين.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات موسم 2015/2016، حيث تعادلا 0/0 في الذهاب وفاز ريال مدريد 1/0 في الإياب.

ثم تقابلا في دور الـ16 موسم 2017/2018، وفاز ريال مدريد 3/1 في مدريد، ثم 2/1 في باريس، وأخيرا تقابلا في دور المجموعات في موسم 2019/2020، حيث حقق باريس سان جيرمان أول فوز بنتيجة 3/0، قبل أن يتعادلا 2/2 في مدريد.

لكن قبل كل هذه المباريات تواجه ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا)، في ربع نهائي موسم 1992/1993، وفاز ريال مدريد 3/1، في حين حقق باريس سان جيرمان الفوز في الإياب 4/1.

وتواجها في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1993/1994، وفاز باريس سان جيرمان في مدريد 1/0، وتعادلا في فرنسا بنتيجة 1/1.