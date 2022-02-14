للنساء.. 5 نقاط ضعف لا يريد الرجل أن تعرفيها أبدًا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

تعتقد الكثيرات من النساء أن أزواجهن لا يوجد شيء في الحياه يخافون منه، وهذا شيء نجح فيه معظم الرجال، حيث أخفوا أكبر مخاوفهم عن زوجاتهم، الأمر يبدو مقلقاً للكثيرات منهن، فهل يخفي الزوج عن زوجته سرًا ما؟ وما يكون طبيعة هذا السر أو المخاوف التي لا يرغب الرجل الحديث عنها؟ بعض المخاوف ونقاط الضعف التي قد يخفيها الرجال عن زوجاتهم وفقاً لموقع “timesofindia” كما يلي:-

يحتاج الرجال إلى داعم

وعلى الرغم ما يظهره معظم الرجال إنهم لا يحتاجون مساعدة من أحد خاصة من زوجاتهم، ولكن الحقيقة أن كل رجل يحتاج إلى دعم عاطفي من شريكتهم لكنهم لن يعترفوا بذلك بصوت عالٍ أبدًا، فهم يحاولون دائمًا الظهور بمظهر قوي ولكنهم يريدون الشعور بالحب.

الخوف

لا يكاد الرجال يعبرون عن مخاوفهم لأنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم ضعفاء، فهم يحبون أن يظهرو بأنهم أقوياء لا يخافون شيء ويفضلون ارتداء وجه الشجاع أمام المجتمع، لكن حتى في بعض الأحيان ، يشعرون بأنهم مستغرقون في الأفكار والمخاوف المظلمة، خاصة التفكير في المستقبل.

الشعور بالرفض

يخاف الكثير من الرجال من أن يرفضهم الطرف الأخر، سواء خلال علاقتهم العاطفية، أو الاجتماعية، فلا يتحمل فكرة أنه غير مرغوب فيه، ولا يمكنه التحدث في هذا الأمر أبداً.

دموع حبيبته

إذا كان الرجل يحب حبيبته حب حقيقي فدموعها تشعره بالخنقة والضيق، وحتى لو قام بترضية حبيبته إلا إنه قد يبقى تلك الليلة يلوم نفسه من داخله لأنه لم يستطيع منع دموعها.

الخوف من المرض

على الرغم من أن الجميع يخشون المرض، إلا أن الرجال خاصة يخشون من المرض خوفا من أن يؤثر ذلك على حياتهم مع شريك حياتهم.