أسامة منير لأحمد حلمي : ” أنا لو مكانك أقف في وش الدنيا عشان مراتي “

كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 06:57 مساءً - استضافت الإعلامية ” ياسمين عز ” في برنامجها كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر الإعلامي والمذيع ” أسامة منير ” .

وخلال اللقاء تساءلت ياسمين عز عن رأي أسامة منير حول أزمة فيلم ” أصحاب ولا أعز ” والانتقادات التي تعرض لها والهجوم على الفنانة ” منى زكي ” بسبب أحد المشاهد لها بالفيلم وموقف زوجها الفنان ” أحمد حلمي ” تجاه ذلك خاصة وأنه قد نال جانب من هذا الهجوم .

فقال أسامة منير موجها رسالة إلى أحمد حلمي : ” إنت مراتك دي مقتنع باللي هي عملته ولا لأ، إنت شايف اللي عملته ده صح ولا غلط وعلى هذا الأساس إنت تقف في وش الدنيا كلها بمراتك ” .

وتابع منير بأنه شاهد المشهد الخاص بمنى زكي في الفيلم (مشهد خلع أحد ملابسها الداخلية) الذي أثار جدلا واسعا ويرى بأنه مشهد يعبر عن شئ معين وأنها ممثلة يمكنها أن تؤدي مختلف الأدوار مثل دور ” بنت البلد أو فتاة الليل أو قاتلة ” فهي تجسد الشخصية فقط .

وأضاف : ” إنت يا حلمي فنان وعارف يعني إيه فنان وعارف زوجتك .. ده انت تقف في وش الدنيا كلها .. أنا لو مطرح حلمي هقف في وش الدنيا كلها واقولهم محدش يفتح بؤه واعتقد حلمي عمل كده ” .