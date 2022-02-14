شاهد .. إطلالة جريئة ل ” رانيا يوسف ” في احتفالها بعيد الحب

كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 06:57 مساءً - شاركت الفنانة ” رانيا يوسف ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة عيد الحب .

وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة غلب عليها اللون الأحمر واتسمت أيضا بجرأتها حيث ارتدت فستانا أحمر مكشوف .

وكتبت رانيا يوسف في تعليقها على الصور مهنئة جمهورها بعيد الحب قائلة : ” عيد حب سعيد ” .