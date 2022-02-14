كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 06:57 مساءً - شاركت الفنانة ” رانيا يوسف ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة عيد الحب .
وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة غلب عليها اللون الأحمر واتسمت أيضا بجرأتها حيث ارتدت فستانا أحمر مكشوف .
وكتبت رانيا يوسف في تعليقها على الصور مهنئة جمهورها بعيد الحب قائلة : ” عيد حب سعيد ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. إطلالة جريئة ل ” رانيا يوسف ” في احتفالها بعيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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