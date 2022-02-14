إعلامي شهير لأصالة : ” المبالغة وحشة .. هتستفيدي إيه لما تبيني مشاعرك ؟ “

كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 06:57 مساءً - وجه الإعلامي والمذيع ” أسامة منير ” رسالة إلى الفنانة ” أصالة خلال استضافته ببرنامج كلام الناس ناصحا إياها من خلالها بعدم المبالغة في إظهار مشاعرها لزوجها الشاعر ” فائق حسن ” .

فأكد أسامة منير في بداية حديثه إلى أن إظهار الإنسان لمشاعره شئ جميل ولكن المبالغة في ذلك ليست بالشئ الجيد متسائلا عن السبب من وراء تلك المبالغة .

وقال : ” هتستفيدي إيه لما تبيني مشاعرك ؟ هل إنتي النهاردة بتكسبيه بالشكل ده ولا بتكسبي جمهورك ولا بتطلعي طاقة جواكي ؟ .. لو بتطلعي طاقة جواكي كلها عواطف طلعيهالو بينك وبينه ” .

وتابع : ” لو عايزة تكسبيه مش هو ده اللي هيسكبه .. أو تبرأي نفسك قدام الناس كلها وأقول أنا عايشة حياة سعيدة مش محتاجة تبرأي نفسك قدام الناس .. المشكلة إن إحنا على رأي جورج وسوف كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر ” .