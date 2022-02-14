شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يحتفل بأول عيد حب مع زوجته: كل سنة وانتى الضحكة الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، على الاحتفال بأول عيد حب له برفقة زوجته سارة، ونشر صورتين لهما عبر حسابه علي موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "كل سنة وانتى حبيبتى.. كل سنة وانتى الضحكة الحلوة والإحساس بالدفا والأمان، انتى بالنسبالى أمنية أتمنيتها فى ساعة استجابة وحققهالى ربنا زى مايكون بيطبطب عليا وبيقولى ارتاح شوية".



حساب محمد محمود عبد العزيز علي إنستجرام وتابع محمد محمود عبد العزيز، فى تعليقه على الصور: "معاكى فهمت معنى الآية دى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) صدق الله العظيم"، واختتم تدوينته: "اللهم لك الحمد والشكر، ربنا يخلينا لبعض ويبعد عننا أى شر، كل سنة وحضراتكم جميعا فى خير وحب وأمان".

محمد محمود عبد العزيز وزوجته



محمد محمود عبد العزيز يحتفل مع زوجته

وسبق أن تحدث الفنان محمد محمود عبد العزيز إلى متابعة من خلال خاصية الأسئلة والأجوبة على صفحة إنستجرام الخاصة به، وجاوب الفنان على كثير من الأسئلة التى تشغل بال متابعيه، حيث أشار إلى أنه من المقرر أن يتزوج قريبًا، وعن خطيبته سارة قال إن جنسيتها جزائرية فرنسية، وذلك بعدما لاحظ متابعة تحدثها بالفرنسية.

وبخصوص أعماله الفنية قال إنه يحاول أن يختار الأفضل حتى إذا كان الدور الصغير، قائلا: "طبقت نظرية الصغير مصيره يكبر"، مشيرًا إلى أن الاجتهاد والإيمان بما تفعله هو الطريق السريع للنجاح، وفي رد ساخر على رياضته المفضلة قال "رياضتي المفضلة مشاهدة الأفلام"، وعن أحلامه قال "ربنا يقدرني أبقي ربع أبويا وبعد ما أموت اسمي يعيش".