شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة هانى تعلن فسخ خطوبتها تزامنًا مع عيد الحب بعد ارتباط 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة أميرة هانى فسخ خطوبتها تزامنًا مع عيد الحب، وذلك بعد 3 أشهر من الاحتفال بالخطوبة حيث كتبت أميرة على حسابها بموقع "فيس بوك": "بعد مناقشات وخلافات دامت شهورًا وكان آخرها ليلة البارحة، بمناسبة عيد الحب قررت أبلغكوا أني انفصلت عن الشخص الذي كنت مرتبطة به فى آخر عام، ووصلنا لاتفاق ليلة البارحة وهو اننا "اتفقنا ألا نتفق" ! أتمناله الخير وربنا يوفق الجميع.



اميرة هانى

وتنتظر أميرة استكمال تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "عودة الأب الضال" الذى تشارك في بطولته مع بيومى فؤاد وتجسد دور ابنت، والعمل تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

وتدور أحداث "عودة الأب الضال" حول رجل أعمال غني يقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وتدور معظم أحداث العمل داخل فندق يمتلكه بيومى فؤاد، والذى تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى،

وكان أخر ظهور للفنانة أمير هانى فى مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض رمضان قبل الماضى، للنجمات نبيلة عبد ونادية الجندى وهالة فاخر وسميحة أيوب، والمأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وشارك فى العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد.