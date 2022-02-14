كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 05:44 مساءً - وجهت الفنانة ” شهيرة ” رسالة إلى زوجها الفنان الراحل ” محمود ياسين ” بمناسبة عيد الحب في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
وتضمن المنشور صورة لشهيرة من أحد أعمالها الفنية ظهرت بها وتبدو عليها ملامح الحزن وكتبت في تعليقها عليها : ” ده حالي النهاردة ” .
وتابعت بكلمات مؤثرة : ” كل سنة وأنت حبيبي مهما بعدت أنت قريب يا محمود .. ربنا يرضى عنك ويراضيك بجنات النعيم .. كل سنة وكلكم وحبايبي طيبين ” .
يذكر أن الفنان محمود ياسين كان قد رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020 عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض .
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من شهيرة لزوجها الراحل محمود ياسين : ” مهما بعدت إنت قريب يا محمود “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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