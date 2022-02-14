فنان شهير يشن هجوما على رضوى الشربيني : ” فشلت في حياتها وعايزة الكل زيها “

كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 05:44 مساءً - شن الفنان ” محمود المهدي ” هجوما على الإعلامية ” رضوى الشربيني ” انتقد من خلاله تصريحات الأخيرة عن عيد الحب والتي وصفته بعيد الاستقلال لغير المرتبطين .

كما تحدثت رضوى الشربيني عن الفوائد التي تعود على الفتاة الغير مرتبطة فجاء في تصريحاتها التي أعاد محمود المهدي نشرها : ” مفيش نكد، صاحبة قرارك، مفيش مقارنات، مفيش ضغط نفسي ” .

وتابعت : ” أكتر وقت بتحبي نفسك فيه، بيكون عندك طموح وأهداف، أكتر وقت بتحبي فيه أهلك وأصحابك، أكتر وقت هتعرفي تعملي فيه فلوس ” .

وعلق محمود المهدي على ذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام : ” للأسف علشان فشلت في حياتها عايزة الكل زيها .. ما هو مش عيب إننا نفشل يمكن غلط بيكون من الطرف الأول أو التاني ” .

وتابع : ” أنا فشلت في تجربتين يمكن غلطت في حاجات احنا بشر ممكن بنتسرع وبنغلط بس مش معنى كدة يبقى الحب فاشل .. ومتنسوش حواء اتخلقت من ضلع ادم مهما كان ” .

وأضاف المهدي : ” أنا جربت الوحدة والله صعبة جدا واللي بيقول غير كدة بيكون مش عايز يبين لحد أو لحبيب قديم أو زوج أو زوجة بس بجد لما بتلاقي حد بيحبك ويكمل معاك حياتك هو اللي هيفضلك لا أخ ولا أهل ولا قريب ولا صاحب هيكون فاضيلك، متسمعوش كلام فاشل زي دة ” .