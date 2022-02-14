شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير مسلسل "شغل عالى" فى القرية الذكية وظهور ضيوف شرف خلال الحلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانتان فيفى عبده وشيرين رضا مشاهد مسلسلهما الجديد "شغل عالى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، داخل القرية الذكية بأكتوبر حسبما أكد مؤلف العمل حسين مصطفى محرم لـ"الخليج 365" مشيراً إلى أن الأحداث تدور في اطار اجتماعى لايت وتعتمد على ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات.

"شغل عالى"هو الاسم النهائي للمسلسل وهو تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل وبطولة فيفى عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور الأحداث حول الصديقتان فيفى عبده وشيرين رضا وتواجهان العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات.

وتعود فيفى عبده لدراما رمضان بعد غيابها العامين الماضيين، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "مملكة الغجر" عام 2019، وشارك في بطولته حورية فرغلى، حازم سمير، ميار الغيطى، سامح الصريطى، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، هبة عبد العزيز، حسام الجندى، نور فخرى، سناء شافع، غفران محمد وتأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.

أما شيرين رضا فكان آخر أعمالها في الدراما مسلسل "60 دقيقة" من 9 حلقات على إحدى المنصات الرقمية، بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، فاطمة النبوى، مها نصار، خالد كمال، مروى الأزلى، أحمد كشك، حنان يوسف، برديس عرفة، ساندى مراد، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدى.

يذكر أن حسين مصطفى محرم يعرض له حالياً مسلسل "شارع 9" وهو بطولة رانيا يوسف، نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الاتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، عهدي صادق، سميرة صدقي، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، يسرا مسعودي، كلوديا، عمرو أحمد، شريف باهر، أحمد الدمرداش، ايمي اسلام، عبير منير، جيهان أنور، أحمد منير، وإخراج محمد عبد الخالق.