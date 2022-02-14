شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Doctor Strange فى دور السينما 6 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مارفل عن موعد طرح فيلم Doctor Strange، حيث نشرت البوستر الرسمي للفيلم من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أنه تقرر عرض الفيلم فى دور السينما العالمية يوم 6 مايو المقبل.



فيلم Doctor Strange

كما سبق وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي الأول لفيلم الأكشن والخيال المنتظر Doctor Strange in the Multiverse of Madness، الذي سيشهد ظهور شخصيات جديدة منها النسخة الشريرة للدكتور سترينج، بالإضافة إلى طرح التريلر الرسمي للعمل فى مقطع فيديو مدته حوالى دقيقتان.

ونشرت الصفحة الرسمية لعالم مارفل، صورة لعدة شخصيات بجوار بعضهما البعض، لتعلن عن أول بوستر للفيلم المنتظر عرضه في مايو من العام المقبل 2022.

وفقا لتقرير سابق نشره على موقع "Hollywood reporter"، على أن يكون الفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange الذى طرح في عام 2016، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم الجديد في مايو من العام المقبل 2022.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " Hollywood reporter"، يجرى تصوير وإعادة تصوير بعض المشاهد الخاصة بـ Doctor Strange in the Multiverse of Madness في سرية، لأنه على حسب مصادر مقربة من شركة مارفل، انه قررت الشركة المنتجة إضافة وإعادة بعض المشاهد من جديد دون الكشف عن سبب، وذلك خلال الانتهاء من تصوير عدة اعمال أخرى منها Spider-Man: No Way Home.

تدور أحداث فيلم "doctor strange" حول شخصية الطبيب "ستيفين سترينج" الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، ومن تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.

ويعود الممثل العالمى بينيدكت كامبرباتش، في الجزء الجديد من السلسلة باعتباره الساحر الأعلى بعد ظهوره في 2016، ومن المتوقع ايضاً ان يعيد وونج وشيويتل إيجيوفور لدورهما في الفيلم الأصلي، لمواجهة الأعداء الجدد في العالم الأخر، ومن ضمن الأفلام التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، فيلم Thor: Love and Thunder الذي تم تأجيله لمدة أسبوع من 11 فبراير عام 2022 إلى 18 فبراير 2022، بسبب توقف عملية التصوير في الكثير من الأماكن.