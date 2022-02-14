شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى من الجزء الثانى لفيلم جايسون موموا Aquaman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ديلي ميل الصورة الأولي من الجزء الثاني لفيلم Aquaman والذي من المقرر طرحه يوم 16 ديسمبر المقبل، وكان قد حقق الجزء الأول من فيلم Aquaman إيرادات وصلت إلى مليار و 148 مليونا دولار، حيث طرح في 7 ديسمبر من عام 2018.

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والفيلم بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.

وفي سياق متصل تعاقد الممثل العالمي جايسون موموا بشكل رسمي للانضمام إلى الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious، بـ شخصية شريرة، حسبما نشر موقع screenrant، الفيلم سيكون بمثابة الأول في قصة من جزأين لإغلاق سلسلة Fast & Furious الرئيسي، ومن المقرر أن يعود أعضاء فريق التمثيل الأصليون فين ديزل وميشيل رودريجيز وتيريز جيبسون ولوداكريس وسونغ كانج في Fast & Furious 10 ، جنبًا إلى جنب.

كما أنه من المتوقع ظهور الممثلة تشارليز ثيرون في الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، على أن يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع"nme"، على أن يكون إنتاج العمل من قبل شركة Universal.