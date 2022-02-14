شكرا لقرائتكم خبر عن أديل ترتدى مجوهرات قيمتها 2.2 مليون جنيه إسترلينى فى آخر ظهور لها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدت النجمة العالمية أديل، مجوهرات بقيمة 2.2 مليون جنيه إسترليني خلال ظهورها فى برنامج تلفزيونى مع المذيع جراهام نورتون، وارتدت المغنية، التي تبلغ ثروتها الصافية 162 مليون جنيه إسترليني، زوجًا من الأقراط عيار 22 قيراطًا بينما جلست للدردشة مع جراهام ، 58 عامًانظ وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

تضمنت مجموعة Jessica McCormack الماسية أيضًا أقراطًا دائرية، بوزن 2 و 4 و 5 قيراط ، بالإضافة إلى ثلاثة عقود، واختارت أديل أيضًا قلادة عيار 1.5 قيراط واثنين من 3 قيراط ، بالإضافة إلى سوار من الماس والذهب الأصفر من خمسة صفوف .



أديل

الأقراط وحدها من شأنها أن تكلف النجمة مبلغًا ضخمًا قدره 550.000 جنيه إسترليني - مع وصول القلادة إلى 160.000 جنيه إسترليني لكل منها، وقدرت تقارير إعلامية أن الخاتم الماسي الضخم، الذي يتميز بقطع ماسة بيضاوية مذهلة، يمكن أن تبلغ قيمته 740 ألف جنيه إسترليني.



إطلالة أديل

وكانت أديل قد أثارت جدلاً واسعاً بشأن ارتباطها رسمياً مؤخراً، وذلك بعدما ارتدت خاتم في يديها، أثناء سيرها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائزBRIT بلندن أمس الثلاثاء، وخمن الكثيرون أنها بذلك ارتبطت مع صديقها ريتش بول التي تواعده منذ فترة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وظهرت أديل بإطلالة مميزة للغاية بفستان أسود بالكامل، ولفتت الأنظار لها لأناقتها الشديدة، ويأتى ارتداء أديل الخاتم المثير للجدل، بعد تأكيد عدة مواقع أنها وقعت في خلافات مع حبيبها الحالي الوكيل الرياضى ريتش بول، وكان هذا الخلاف سببًا رئيسيًا من ضمن الأسباب التي أدت إلى إلغاء حفلاتها الأخيرة بـ"لاس فيجاس" الأمريكية، وليس بسبب الإجراءات الاحترازية، كما أوضحت.