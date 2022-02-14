شكرا لقرائتكم خبر عن الحب كله حبيته فيك.. أكثر 5 مطربين غنوا للحب بصدق أبرزهم العندليب وشادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عيد الحب لن تجد أفضل من أغاني العندليب وأم كلثوم وشادية وصباح ومطربي الزمن الجميل لتعبر عن مشاعرك بكلمات راقية محملة بصدق المشاعر وواصفة لمشاعر كل حبيب تجاه حبيبه ، ففي زماننا الحالي ابتذلت الكلمة وظهرت مصطلحات وكلمات وجمل غريبة للتعبير عن الحب منها : أنا عندي كراش ، وأصبح مصطلح المز والمزة مقابل لمصطلح الحبيب والحبيبة ، وظهرت أغاني كثيرة تستخدم هذه النوعية من الكلمات التي لا أصل لها في لغتنا ، ولكن لو بحثنا عن أفضل الأغاني في عيد الحب للتعبير عن المشاعر فلن نجد غير عظماء الكلمة الذين كتبوا أغاني شديدة الرومانسية مازلنا نستخدمها للتعبير عن مشاعرنا، أو بالادق مازال هناك جيل يستخدم تلك الأغاني الجميلة.

5 مطربين من وجهة نظري كانوا الأروع والأصدق احساسا فى الغناء للحب وهم شادية وعبد الحليم حافظ وصباح وأم كلثوم ويضاف إليهم عظيم آخر هو المطرب محمد عبد المطلب بأغنيته "حبيتك وبحبك" فهؤلاء العظماء الخمس عبّر كل منهم عن معنى الحب بطريقته ولمست أغانيهم قلوبنا؟



افضل من غنوا للحب

"قدمت الفنانة شادية أغنية بعنوان "أحبك" من كلمات صالح جودت، وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وتوزيع أندريا رايدر، وتعد هذه الأغنية تحفة فنية من حيث الكلمات السلسة المعبرة التى تؤكد معانى الحب والتضحية فتقول شادية: "أحبك.. أحبك وأضحى لحبك أعز الحبايب وعمرى ما اكابر وأقول وأنت حاضر وأقول وانت غايب.. أحبك أحبك "

ثانى العظماء فى الغناء للحب هو العندليب عبد الحليم حافظ فحينما قرر أن يغنى كلمة "أحبك" اختلفت كثيرا عن كل من غنوا تلك الكلمة فاختار أن يعبر عن حالة الحب التى تظهر على المحب فى جميع حالاته، وتصل به إلى درجة من الفرحة تجعل نفسه مفتوحة للكون من خلال كلمات العبقرى مرسى جميل عزيز، والملحن الكبير محمد الموجى والموزع على إسماعيل فقال : "أحبك.. كلمة بقالها أيام وليالى تدوب فيا، عايز تروحلك وأنت بعيدة عليا"، ويصل مرسى جميل عزيز بحالة الحب ليجعل نفسه تكون مفتوحة للكون كله بقوله: "يا صحابى يا أهلى يا جيرانى أنا عايز اخدكوا فى أحضانى".

العظيمة الجميلة المبدعة الرقيقة كل هذه الاوصاف نمنحها للفنانة صباح التى قررت أن تغنى كلمة "أحبك" لكن ضافت إليها كلمة " ياني " وهي أغنية " أحبك ياني " من كلمات عبد العزيز سلام، وألحان الموسيقار فريد الأطرش، فالكلمات بسيطة وظريفة كما نرى : أحبك يانى ولو ترعانى أحبك تانى وأقول أه يانى يانى، معاك وجدانى وكل حنانى وأخاف تنسانى "

من عظماء من تغنوا للحب أيضا العبقرى محمد عبد المطلب فى أغنيته "حبيتك وبحبك وهحبك على طول" للشاعر محمود فهمى إبراهيم وألحان عزت الجاهلى، فالشاعر استخدم الماضى والمضارع والمستقبل فى الأغنية ليؤكد على الحب الأبدى للمحب

العظيمة المبدعة كوكب الشرق أم كلثوم غنت أيضا للحب الكثير من الأغاني التي تضمنت كلمة الحب وحبيبي وحبيتك ومنها " سيرة الحب " و" انت الحب " و" الحب كده " و" ليلة حب " و" ظلمنا الحب " و" حب ايه " ولكن أغنية " الحب كله " كانت الأكثر تعبيرا عن حالة العشق والمعايشة في الحب فالعمر هو الحب كما قالت كوكب الشرق في أغنيتها فمطلع الأغنية الجميلة التي كتبها أحمد شفيق كامل تهز مشاعر أي محب حينما يسمع حبيبه يقول له " الحب كله حبيته فيك ..الحب كله.. وزماني كله انا عشتوا ليك ..زماني كله .. حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلب بدقته حس .. يا دنيا حبي وحبي وحبي .. ده العمر هو الحب وبس واسقيني واملئ واسقيني تاني .. اسقيني تاني من الحب منك من نور زماني.