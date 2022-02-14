شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر بطلة عرض "رحلة المداحين" على المسرح القومى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة سوسن بدر بطولة العرض المسرحى "رحلة المداحين " المقرر عرضه على خشبة المسرح القومى خلال شهر رمضان المقبل، حسبما أكد الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى لـ"الخليج 365"، مضيفاً أن العرض يشارك فى بطولته بهاء ثروت ومجموعة من نجوم المسرح القومى وفرقة انشاد دينى، وهو تاليف عبد الرحيم كمال وإخراج محمد الخولى

وأعرب الفنان إيهاب فهمى مؤخراً عن سعادته باختياره مديرا للمسرح القومى، للسنة الثالثة على التوالى، داعيا الله أن يكتب له التوفيق والنجاح، مقدما الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ولرئيس قطاع الإنتاج خالد جلال، كذلك السيد إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح.

وكتب فهمى عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله وبسم الله.. السنة الثالثة مديرا للمسرح القومى، توكلنا على الله ونسأل الله العون، كل الشكر لمعالى وزيرة الثقافة الفنانة دكتورة إيناس عبد الدايم، والسيد رئيس قطاع الانتاج خالد جلال، ورئيس البيت الفنى للمسرح السيد إسماعيل مختار، شكرا لكل أعضاء فرقة المسرح القومى".

وتعيش سوسن بدر حالة من النشاط الفني على مستوى الدراما إذ يعرض لها حالياً على الفضائيات مسلسلين الأول هو الجزء الثالث من "أبو العروسة" مع سيد رجب على قناة DMC وهو تأليف وإخراج هانى كمال، والثانى هو "نقل عام" مع محمود حميدة على قناة ON وهو تأليف وليد خيرى وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

كما تشارك سوسن بدر في مسلسل "البحث عن علا" من 6 حلقات مع النجمة هند صبرى، والذى انطلق عرضه على منصة نتفليكس هذا الأسبوع، والعمل يضم أحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، وعدد ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا ودينا وفتحى عبد العزيز، والعمل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال وإخراج هادى الباجورى.

وقدمت سوسن بدر فى رمضان الماضى مسلسلين هما "بين السما والأرض" من 15 حلقة، وبطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، نورهان، ندا موسى، أحمد بدير، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، و"بنت السلطان" مع روجينا وباسم سمرة وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.