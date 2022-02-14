شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الحب.. بهاء الدين محمد يكتب أغنية جديدة ويترك اختيار المطرب للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد عن كلمات أغنية جديدة من تأليفه، والتى نشرها عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، لافتًا إلى أنه فى حال لاقت الأغنية إعجاب الجمهور، فإنه سيترك لهم اختيار اسم المطرب الذى يعرضها عليه لغنائها بناء على طلب الجمهور، وذلك بمناسبة عيد الحب.

وعلق بهاء الدين محمد، علي كلمات الأغنية، "بمناسبة عيد الحب وبعد كل الحب منكم و ليكم وبيكم، قررت أكتبلكم كلمات أغنية ولو عجبتكم ح يغنيها المطرب اللى تختاروه".

وتقول كلمات الاغنية " آه لو كانت هنا دلوقت .. بس حضورها عايز وقت..واللى أنا عايش حاسس بيه.. نِفسى تعيش ويايه فيه ..لأ مش بَكرا ولا بَعدين.. لأ ده شعور محتاج الاتنين.. سوا يتلاقوا ف نَفس الوقت.. أنا مِحتاج لوجودها خلاص.. لو مش حالا يبقى خلاص..أصل أنا دلوقت ف إحساس ..مش بييجى ف أى وقت".



بهاء الدين محمد

وكان الشاعر والمؤلف بهاء الدين محمد، تغزل - فى وقت سابق - في الفنانة روبى من خلال صورة تجمع الثنائى معًا عبر حساب الأول على موقع إنستجرام، علق عليها ووصفها بأنها فنانة ذكية للغاية قائلاً: "ذكية جدا، ولذيذة ودمها خفيف، وفنانة جدًا"، وظهرت الفنانة روبى خلال الصورة بدون ميكب تمامًا، وما أن تم نشر الصورة حتى حرص الكثيرون على التفاعل معها من خلال التعليقات التي شاركته نفس الرأي، حيث أثنت عدد كبير من التعليقات عليها.