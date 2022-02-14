فاروق فلوكس عن نجله أحمد : ” لسانه متبري منه “

كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 02:57 مساءً - حل الفنان ” فاروق فلوكس ” ضيفا مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة ON .
وخلال اللقاء تحدث فاروق فلوكس عن نجله الفنان ” أحمد فلوكس ” كاشفا عن جوانب من شخصيته وموجها رسالة له والتي دعاه بها إلى الالتزام بالمبادئ والمثل .
فقال فاروق فلوكس : ” أحمد كويس جدا وفنان كويس أوي وراجل أوي وبيقف جنب أصحابه جامد جدا .. عيبه الوحيد وللأسف الشديد إن هو لسانه متبري منه فبيزغل منه الناس ” .
وتابع حول نصيحته لأبنائه : ” بقولهم ميسايروش العصر دلوقتي بمشاغبه، يسايروا المبادئ والمثل اللي دلوقتي بقت قليلة في عالم الفن وناس كتير مش ملتزمة بيها ” .
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