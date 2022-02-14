وائل جسار : أغنية ” يوم زفافك ” كانت لزوجتي

كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 02:57 مساءً - أجرى الفنان اللبناني ” وائل جسار ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” تريو ” المذاع عبر إذاعة نغم إف إم وتقدمه المذيعة المصرية ” مها بهنسي ” بمناسبة الاحتفال بعيد الحب .

حيث أشار وائل جسار إلى أنه يعتبر كل يوم في حياته مع زوجته هو عيدا للحب، موجها نصيحة إلى كل رجل بالحفاظ على زوجته لأنها هي التي ستدوم له .

فقال : ” لما يكون فيه توافق بين طرفين فكل يوم عندهم عيد حب، وأنا زيي زي كل الرجال الشرقيين وما تخلقتش في قالب لوحده ولا نازل من السما، أنا بزعل وبفرح وبحس كل الأحاسيس ” .

وتابع : ” أنا من النوع اللي بحب بيتي وممنوع يكون فيه زعل لازم يكون فيه حب وحنان وعواطف .. بالنهاية جايين على الدنيا مرة واحدة، وممكن أيام تزعل في الشغل ولكن في النهاية بنحاول ندور على الفرحة وعلى الحب والإحساس لأن من غيرهم مقدرش أعيش ومقدرش أكمل ” .

وأضاف جسار متحدثا عن جوانب من شخصيته : ” أنا عصبي جدا وبثور في لحظة ومبحبش الأخطاء، واللي بيزعلني أكتر وأكتر الإنسان المدعي بالمفهومية بيخليني عصبي ومش شايف قدامي، ومراتي ذكية جدا الحمد لله وبتستوعب غضبي بأسلوبها وبطريقتها بتخليني أرجع تاني زي ما أنا ” .

وأكمل : ” أكبر غلط إن الانسان بيفكر أن لما بيكون في أولاد الراجل بيتركن على جنب وده مفهوم خاطئ جدا عن الزواج لأن العكس تماما لما بيكون في أولاد بيزيد الحب لأن بتكون جابتلى أولاد يحملوا إسمى فلازم أحطها على راسى من فوق وأى حاجة تسعدها هعملها ” .

وعن أغنيته الشهيرة ” يوم زفافك ” كشف الفنان وائل جسار أنها كانت موجهة إلى زوجته التي كانت ستتزوج من شخص آخر غيره .. وعلق على ذلك قائلا : ” الأغنية دى كانت لزوجتى لأنها كانت هتتجوز وأنا خطبتها ” .