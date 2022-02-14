مهنة شقيقة محمد رمضان تُثير سخرية كبرى ضدها في وسائل التواصل.. مفاجأة غير متوقعة!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 02:57 مساءً - أعاد روّاد مواقع التواصل الإجتماعي تداول فيديو قديم نشره الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية على “فيسبوك” لشقيقته إيمان وهي تتحدث في برنامج “طبيب الحياة”، لتظهر وظيفتها التي أثارت استغراب متابعيه.

حيث ظهرت وظيفة إيمان رمضان شقيقة الفنان المصري على إنها خبيرة العسل، مما دفع البعض للسخرية من وظيفتها التي وجدوها مهنة غريبة للغاية ولم يسمعوا عنها من قبل.

محبو محمد رمضان دافعوا بقوة عن شقيقة محمد رمضان مؤكدين أن وظيفتها يعني إنها تعرف مكونات العسل وكيف يمكننا استخدامه في العلاج من الأمراض المستعصية.

وكان محمد رمضان قد علّق على الفيديو الذي نشره لشقيقته ليعلن للجميع اعتزازه بها ليقول لها: “اختي الوحيدة ايمان رمضان .. دائما افتخر بيكي… يارمز المرأة الناجحة منذ طفولتك .. ربنا يخليكم ليا انتي و محمود”.

“أمام الطائرة”.. محمد رمضان ينشر صورًا مع عائلته

من ناحية أخرى، شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصور له، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” وظهر رمضان في الصور رفقة زوجته “نسرين” وأبنائه “كنز وعلي”، من أمام “الطائرة” أثناء عودتهم للقاهرة.

وعلّق محمـد رمضان على تلك الصور قائلا: “العودة إلى القاهرة”، فيما حازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

محمد رمضان في الموسم الرمضاني 2022

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في “مسلسل المشوار“، الذي يخوض به السباق الرمضاني المُقبل.

مسلسل “المشوار” بطولة: محمد رمضان، دينا الشربيني، وعدد من الفنانين، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمـد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل “موسى” إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.

كما طرّح الفنان محمـد رمضان، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، مؤخرًا، أغنيته الجديدة بعنوان “باي باي ثانوية”.

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