هل تتذكرون رامي فؤاد أحد أبطال فيلم “زكي شان”؟.. شاهد كيف أصبح شكله بعد مرور 17 عامًا.. إكتسب كثيرًا من الوزن

كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 02:57 مساءً - منذ العديد من السنوات لم يطل على الشاشة الفنان رامي فؤاد الذي عرفه الجمهور شابًا حيث قدم بضعة أدوار سينمائية كان أشهرها دور “سيد” في “فيلم زكي شان”، ورغم قِصر دوره في الفيلم الذي قام ببطولته الفنان أحمد حلمي عام 2005، إلا أن “رامي” كانت له بصمة خاصة تركها في مشاهده المحدودة التي قدمها خلال الفيلم، والتي يتذكرها الجمهور حتى اليوم.

وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة عشرة عامًا على إنتاج الفيلم الذي ظهر فيه رامي إلى جانب أحمد حلمي في المشهد الشهير “الجلابية المقلمة”، والذي لُقِّب خلاله رامي فؤاد بالـ “طِعِم ونايتي”،

رامي فؤاد

ظهر رامي في شخصية جديدة بعيدة تمامًا عن أدواره التي قدمها مع بداية الألفية الجديدة خلال الأفلام التي ظهر فيها وهي: (عجميستا، ملك وكتابة، زكي شان، حالة حب، بحب السيما بالإضافة للسيت كوم الشهير “شباب أون لاين” والذي قدم فيه شخصية “شاكر).

رامي فؤاد

رامي فؤاد

حيث شارك رامي في مسلسل “رسايل” مع الفنانة مي عز الدين عام 2018، وظهر رامي في المسلسل بـ”لوك” مختلف كليا، عما اعتاد عليه الجمهور، فقد ظهر بدينا عن ذي قبل، ما تسبب في صعوبة تعرف الجمهور عليه، إلا عبر صوته المميز.

رامي فؤاد مع مي عز الدين – في كواليس مسلسل رسايل 2018

رامي فؤاد مع مي عزالدين في مسلسل “رسايل”

ورغم أن عام 2018 يُمثل العودة من خلال الدراما الرمضانية لـ رامي الذي أحبه الجمهور لملامحه الطيبة والتي تحمل في طيّاتها إجبار الجمهور على التعاطف معه، إلا أن تلك العودة لم تُمثل الفارق الكبير، حيث أن العديدين من محبيه لم يتعرفوا عليه خلال ظهوره هذا العام في “مسلسل رسايل” بسبب تغيُر ملامحه بشكل كبير.

ويعتبر مسلسل “رسايل” هو المشاركة الدرامية الأولى لرامي في عمل درامي كبير، إلا أن دوره يظل محدودًا حيث أنه لم يظهر سوى 6 مشاهد ضمن الحلقات الـ 10 الأولى.

ويجسد رامي في المسلسل دور “حسن” موظف الـ IT في الشركة التي تعمل بها “هالة” التي تجسد دورها مي عز الدين، وهو زميلها في العمل وخطيب “رحاب” صديقة هالة في الشركة، وتحمل شخصية رامي في المسلسل الطابع الجاد حيث أنه الزميل الذي يعاون زملائه لكنه لم يتخلى كليًا عن الكوميديا حيث أنه أحيانًا يقول بعض “الإيفيهات” أو يعتمد على كوميديا الموقف.

وحتى الآن لا يبدو واضحًا مدى إمكانية ظهوره بشكل أكبر ومؤثر في أى أعمال أخرى بعد هذا المسلسل، إلا أن ظهوره في مسلسل “رسايل” وعودته للتمثيل مرة أخرى بعد انقطاع طويل قد يحمل للجمهور مفاجآت أخرى يقدمها لهم الفنان الكوميدي رامي فؤاد.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت