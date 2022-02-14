دينا فؤاد تحتفل بعيد الحب بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة دينا فؤاد، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "دينا" في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية "شورت" من الجلد، وعلقت على الصور قائلة: "عيد حب سعيد".

وكان آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد، فيلم "200 جنيه" الذي عرض مؤخرا بالسينمات.

وشارك في بطولة العمل كوكبة من النجوم، أبرزهم: ليلى علوي، إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، مي سليم، محمود حافظ.

كما شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود عمرو ياسين.