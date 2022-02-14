فن ومشاهير

"أجمل قصة حب".. دنيا سمير غانم تنشر صورة لوالديها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لوالديها النجم الراحل سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز.

وعلقت "دنيا" قائلة: "أجمل قصة حب، ربنا يرحمكم ويسعدكم في الجنة مع بعض بإذن الله، سمير غانم ودلال عبدالعزيز".

وانهالت التعليقات على منشور "دنيا"، ودعا عدد من نجوم الفن للنجمين الراحلين أبرزهم: ، هاني سرحان، أمينة، نسمة عبدالعزيز، وآخرون.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا في مايو الماضي، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة.

بينما رحلت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز في أغسطس الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، بعد معاناة مع تبعات فيروس .

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا