"أجمل قصة حب".. دنيا سمير غانم تنشر صورة لوالديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لوالديها النجم الراحل سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز.

وعلقت "دنيا" قائلة: "أجمل قصة حب، ربنا يرحمكم ويسعدكم في الجنة مع بعض بإذن الله، سمير غانم ودلال عبدالعزيز".

وانهالت التعليقات على منشور "دنيا"، ودعا عدد من نجوم الفن للنجمين الراحلين أبرزهم: رانيا يوسف، هاني سرحان، أمينة، نسمة عبدالعزيز، وآخرون.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا في مايو الماضي، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة.

بينما رحلت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز في أغسطس الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، بعد معاناة مع تبعات فيروس كورونا.