بعد ادعائه عودتها لـ حسام حبيب.. محامي شيرين يكشف تطورات أزمة تصريحات المتعهد اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الخبير القانوني حسام لطفي، عن تطورات جديدة في أزمة التصريحات التي أطلقها مجددا منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، والتي أكد خلالها عودة الحياة الزوجية بين المطربة شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب.

الخبير القانوني حسام لطفي "محامي المطربة شيرين عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "تلقيت مؤخرا تكليفا من المطربة شيرين عبدالوهاب، باتخاذ إجراء قانوني ضد المتعهد اللبناني، الذي روج معلومات غير صحيحة عن عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب".

وتابع: "أقوم حاليا بدراسة الإجراء القانوني، الذي نقوم به، هل يكون في صورة بلاغ رسمي، أم إنذار قضائي".

لطفي أكد: "ما نُشر عن عودة الحياة الزوجية بينهما غير صحيح، وهو ما حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تأكيده في بيانها الذي نُشر عبر مواقع التواصل".

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بيان نشرته الأربعاء الماضي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".

وشاركت المطربة شيرين عبد الوهاب، مساء الجمعة الماضي، في إحياء حفل افتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، وقدمت مجموعة من أغانيها.