لن تصدق ماذا فعل التجميل في وجه بدرية طلبة.. شاهد كيف أصبح شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 12:50 مساءً - فاجأت الفنانة المصرية بدرية طلبة جمهورها بظهورها بمـــلامح مختــلفة تمامًا، وذلك من خلال مجموعة صور حديثة لها نشرتها عبر خاصية القصص المصورة”ستوري” على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”.

بدرية طلبة التقطت مجموعة الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، من كواليس الجزء الثاني من المسلسل الخليجي “أمينة حاف”، والذي تشارك في بطولته.

بدرية طلبة ظهرت في الصور بمـــلامح مختلفة كثيرًا، من ناحية الوجه ولون الشعر والعينين، ويبدو أنها ستظهر خلال الأحداث في دور سيدة حامل، حيث بدت ببطن منتفخة.

ودارت أحداث الجزء الأول من “أمينة حاف” حول أمينة التي تحولت حياتها إلى صراع دائم بعد اكتشافها إخفاء طليقها لمبلغ كبير من المال، في حين تدخل زوجات “فارس” في صراع آخر بعد زواجه من سكرتيرته فتنشأ بين الضرائر العديد من الخلافات، مع تواجدهن في منزل واحد.

هجوم شقيق بدرية طلبة عليها:

وكان قد فتح شقيق الفنانة المصرية بدرية طلبة النـار عليها في شهر أغسطس الماضي، واتهمها بأنها ادعـت وفاته، بعد رفضه حضور كتب كتاب ابنته.

شقيق بدرية طلبة كتب، على حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”: “يا جماعة الفنانة بدرية اللي كانت المفروض أختى منزلة نعي عني أنى أتوفـيت والمفروض اللي في النص دي كانت بنتي، وعشان رفـضت أروح كتب كتابها النهاردة طلعوا عليا شائعة المـوت بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم”.

وأعلن تبرأه منها وكل عائلته، بقوله: “أنتم كلكم ميتين بالنسبة لي من سنتين لما سبـتوا البيت ونزلتوا الساعة 2 بالليل، جايين دلوقتي تحتـاجولي في كتب الكتاب، أنا يا جماعة مـليش عيال وعيال مين اللي يعلقوا على شائعة على أبوهم أنه مات والله يرحمه وأنا على وش الدنيا.. عيال مين اللي أروحلهم تاني أنا خلاص ماليش ولا عيال ولا أهل وأخوات”.

ووجه رسالة لشقيقته الفنانة، يتوعدها خلالها، بقوله: “وأنتِ يا فنانة بدرية مـيتة بالنسبة لي من زمان.. وإن شاء الله اللي قولتيه عليا بالكـدب هيتقال على جوزك يوم فرح بنتك بالصدق انشاء الله.. وانتظروا مني أحلى مفاجآت ليكم يا اللي المفـروض كلكم أخواتي ومن بطن واحدة انتظروا مني أحلى مفاجآت للكل وأنتو اللى بدأتوا الحرب معايا”.

بدرية طلبة عن هدية عيد الحب: “هعمل لجوزي حلة محشي وشوية عدس”

في سياق آخر، قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها تحتفل بعيد الحب فى نفس يوم عيد زواجها، مردفة بسخرية: “قبل ما يخترعوا عيد الحب متجوزة أصلا وهم عملوا على العيد ده، لو هرب من عيد الحب هيلاقى عيد الزواج”.

وردت على تساؤل، فى تصريحات تليفزيونية: “هاتجيى ايه لجوزك فى الفلانتين؟: “مفيش ست بتجيب هدايا أنا يجينى ألماظات.. كفاية كلمة حلوة، أعمله حلة محشى وشوية عدس فى الجو السقعة ده كفاية أوي”.

وتابعت الفنانة المصرية بدرية طلبة: “جوزى بياخد بناته وأحفاده الاتنين ويورحو للسايغ ويجيب هدية حلوة كده”.

وكانت الفنانة بدرية طلبة، قالت عن إشكالية عدم قبول الرجل الحديث مع زوجته بعد عودته من المنزل، وإصرار زوجته على الحديث معه، موضحةً: “لو الراجل يستاهل نستحمله، خاصة لو جاى من الشغل تعبان ندلعه ونهننه وبعد كده نسمعه كل المواضيع خاصة أن المواضيع تخصه وتخصنى وتخص العيال والراجل”.

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