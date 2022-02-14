استبعاد محمد رمضان من الفيلم العالمي “همس الصحراء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إعلان الفنان محمد رمضان عن دخوله إلى السينما العالمية من خلال فيلم “همس الصحراء”، كما روج عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، فوجئ جمهوره باستبعاده من الفيلم الذي يضم العديد من النجوم العالميين.

وأكدت مصادر صحافية، أن رمضان وافق على الفيلم وكان قد بدأ التحضير له قبل أن يتم استبعاده من العمل، والتعاقد مع الممثل المصري عمرو سعد لتقديم الدور الذي كان سيؤديه رمضان.

وبدأ عمرو سعد بالفعل تصوير الفيلم، ليكون التعاون الثاني مع نيللي كريم، بعدما نجحا في مسلسل “الجسر”، الذي عُرض مؤخرًا، عبر إحدى المنصات الرقمية.

ويضم فيلم همس الصحراء العديد من الفنانين العالميين، منهم الفنانة الإيطالية ميرا سورفينو الحائزة على جائزة الأوسكار، والفنان جورج سافاج، والفنانة التونسية مايا طلام، ومن مصر الفنانة نيللي كريم ويسرا وسيد رجب وفتحي عبد الوهاب، تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي، وتم تصوير الفيلم في واحة سيوة.