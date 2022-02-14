شكرا لقرائتكم خبر عن لو متخانقين فى عيد الحب .. 6 أغانى تصالح بهم شريك حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم، العشاق من كل أنحاء العالم بـ عيد الحب أو كما يطلقوا عليه "valantine day"، والذى يأتى موعده دائما يوم 14 من شهر فبراير، ويحرص خلال عيد الحب كل حبيب وحبيبة على إهداء شريكه هدية يعبر من خلالها على حبه له ومشاركته حياته العاطفية.

ولكن تأتى بعض الأوقات الذى يحدث فيها خصام ويحاولان وقتها الحفاظ على الكرامة والامتناع عن الحديث مع الطرف الآخر، فيلجأ البعض لتوصيل الرسالة الذى يريدها فى محاولة لحل الخلاف عن طريق الأغانى.

ومن هنا نستعرض لكم أبرز 6 أغانى يمكنها تفيد بالاعتذار للطرف الآخر حتى تكون بداية صفحة جديدة ويكون عنوانها "المسامح كريم"، وقضاء عيد الحب بدون خصام.

1- أغنية "حبيبى لو زعلان" لـ حماقى

2- أغنية "بلاش الملامة" لـ خالد سليم

3- أغنية "ارجعلى" لـ تامر حسنى

4- أغنية "مش قادر" لـ سامو زين

5- "أغنية "بعد الليالى" لـ عمرو دياب

6- أغنية "أنا لو حبيبك" لـ محمد فؤاد