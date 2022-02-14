شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تحتفل فى عيد الحب بصورة نادرة مع محمود عبد العزيز وعدد من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الإعلامية بوسي شلبي، بعيد الحب على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة قديمة لاحتفال عيد الحب تجمعها مع زوجها النجم الراحل محمود عبد العزيز، وعدد من النجوم الكبار، بينهم سميرة سعيد، وإلهام شاهين، ومحمود حميدة، وليلي علوي، ولبلبة، وحسين فهمي، وفاروق الفيشاوي، ويحيي الفخراني، وعزت العلايلي، وآثار الحكيم.



تدوينه بوسي شلبي

وعلقت بوسي شلبي علي الصورة، "كان عيد الحب حقيقي.. كان في حبيب بيجمع كل الحبايب، وكان في صدق في المشاعر، الله يرحم كل الحبايب، وكل سنة وأصحاب القلوب الحلوه طيبه".



صورة نادرة تجمع عدد من النجوم في عيد الحب

وكانت الإعلامية بوسي شلبي، أحيت – فى وقت سابق - ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث نشرت صورة من خلال حسابها علي الإنستجرام تجمع فيها عدد كبير من النجوم والمشاهير من بينهم دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي، ونبيلة عبيد، ولميس الحديدي وبوسي، ولبلبة، وعلقت بوسي شلبي علي الصورة بـ "دلال الغالية كنتي دائمًا تجمعينا علي الحب والفرح وكنتي أول واحدة تكلمينا في أعياد ميلادنا".

وأضافت بوسي شلبي "عمرنا ما ها نجتمع تاني كلنا مثل هذا اليوم ولكن قلوبنا وحبنا وحب الناس لك دائما تجتمع للدعاء لك في يوم عيد ميلادك وحشتينا والفاتحه علي روحك الغالية".