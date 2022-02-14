شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحتفل بعيد الحب بصورة قديمة لوالديها: أجمل قصة حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، حيث شاركت جمهورها صورة قديمة لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، وهما يحتضان بعضهما، مؤكده أنها أفضل قصة حب من وجه نظرها.

وعلقت دنيا سمير غانم، علي الصورة التي نشرتها لوالديها الراحلين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "أجمل قصة حب، ربنا يرحمكم ويسعدكم مع بعض في الجنة بإذن الله".



حساب دنيا سمير غانم على انستجرام

يأتى هذا فيما سبق وكشفت النجمة دنيا سمير غانم عن مقولة تؤمن بها، مؤكدة فى الوقت ذاته أنها تنطبق على والديها الراحلين الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان سمير غانم، حيث نشرت دنيا صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مكتوب فيها: "بغض النظر عن روعتك أو موهبتك أو ثرائك، فإن الطريقة التي تتعامل بها مع الناس تقول كل شيء"، وعلقت دنيا علي هذه المقولة، "بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم يا رب، ماشوفتش حد في إنسانيتكم".

يشار إلى أن دنيا سمير غانم عادت إلى نشاطتها الفنية الفترة الحالية، وأصبحت تتواجد بقوة على السوشيال ميديا ونشر العديد من صور جديدة خضعت لها الفترة الماضية وتفاعل معها محبيها ودعمها من خلال التعليقات.



سمير غانم ودلال عبد العزيز

دنيا سمير غانم قد كشفت عن موعد عرض أحدث أفلامها "تسليم أهالي"، من المقرر طرحه في عيد الفطر، وهو من بطولة هشام ماجد وبيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمى سمير غانم ولوسى وآخرين.

وتستعد دنيا لاستكمال تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "عالم موازى" من 15 حلقة والذى تم تأجيل عرضه من العام الماضى، ويشارك في بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال.