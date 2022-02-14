يارا تُهدي جمهورها هذه الأغنية في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت النجمة اللبنانية يارا أحدث أغنيات ألبومها (اللبناني – المصري) الجديد، “يا هوا” التي أصدرتها منذ أيام لتهديها إلى جمهورها في يوم عيد الحب.

ونشرت يارا الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، وعلّقت قائلةً: “إيّامكم كلّها ان شاءالله حُبّ وبحبكم حُبّ ما بعده حُبّ”.

أغنية “يا هوا” تحمل جرعة زائدة من الحب، وهي مزيج بين الموسيقى والغناء، من كلمات وألحان طارق أبو جوده‎، توزيع عباس صباح.

يذكر أن ألبوم يارا (اللبناني – المصري) الجديد “مليت” يتألف من 8 أغنيات منوعة بين اللبناني والمصري من بينها “مليت”، أولى إصدارات هذا العمل والتي استطاعت أن تحقق أرقامًا ملفتة فور صدورها قبل 3 أشهر. ثم أغنية “بعدك هون” التي حققت أيضًا ارقامًا لافتة، وأغنية “السهرة هتحلو” المصرية بالإضافة إلى أغنية “غازلني زيادي” التي حققت أكثر من مليون مشاهدة في شهر واحد فقط، وأغنية “من ورا قلبي” التي أصدرتها منذ أسبوعين.