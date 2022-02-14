نوال الزغبي “نجمة الأناقة المطلقة” بصور عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تفوّت النجمة اللبنانية نوال الزغبي فرصة إلا وتؤكد فيها أنها “نجمة الأناقة المطلقة”، ففي كل مناسبة جديدة تنجح نوال في أن تكون حديث الجمهور ومحور اهتمام المتابعين بإطلالتها، وهو ما حصل مجددًا بعد حفلها الغنائي في الأردن بمناسبة عيد الحب.

ونشرت نوال الزغبي صورًا لإطلالتها في الحفل الذي رفع شعار كامل العدد قبل موعده بساعات، فأطلّت بفستان طويل “شيك” مميّز بتصميمه من اللون الزهري. ورفعت شعرها إلى الخلف في تسريحة أبرزت جمال وجهها.

ولاقت إطلالة نوال الزغبي إعجاب الجمهور، فتداول عدد كبير من المتابعين مقاطع مصوّرة من الحفل على مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر، انتهت نوال منذ أيام من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة “لسه باجي على بالك” كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، والعمل من إخراج فادي حداد وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وكانت نوال قد أصدرت منذ فترة أغنية “قلبي على قلبو” كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي. وتُعد هذه الأغنية الرابعة في ميني ألبوم يحمل اسم “عكس الطبيعة”، وأصدرته نوال مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

كما طرحت منذ شهرين تقريبًا أغنية أخرى بعنوان “نقطة انتهى”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية تعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.