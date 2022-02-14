الملايين تحاصر كارول سماحة في “فوضى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت أغنية “فوضى” للنجمة اللبنانية كارول سماحة أن تحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد 10 أيام فقط من صدورها على قناة كارول الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “فوضى” باللهجة اللبنانية، وتتصدّر منذ صدورها المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في لبنان ومختلف البلدان العربية.

وتعاونت كارول سماحة في أغنية “فوضى” مع الفنان سليم عساف على صعيد الكلمات واللحن سليم عساف وتولى مهمة توزيع الأغنية ألكسندر ميسكيان، أما الكليب فحمل توقيع المخرج باسل ناصر.

وأطلّت كارول سماحة من خلاله بكادرات مختلفة عن المعتاد، فتناسب العمل مع موضوع الأغنية الذي جاء مختلفًا أيضًا عن المواضيع التي تدور عادةً حولها الأغنيات.