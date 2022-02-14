متحرش يدّعي قرابة أحمد العوضي.. هذا ما فعله الأخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فضح الفنان أحمد العوضي من خلال صفحته الشخصية على “فيسبوك”، شاباً يستغل اسمه ويدعى أنه ابن شقيقته حتى يتعرف على الفتيات، المتابعات للفنان على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر العوضي صورة من حساب الشاب والرسالة التي قام بإرسالها للفتاة وعلق عليها قائلاً: “جان مصر الغالي، أنا معنديش أخت وبالتالي معنديش ابن أخت متدخلنيش طرف في نزواتك العظيمة”.

وتفاعل الجمهور مع منشور أحمد العوضي ومازح الفنان مصطفى درويش الجمهور وعلق على المنشور قائلاً: “أنا بن خالة أحمد العوضي وحابب أتعرف عليكم كلكم”.

يذكر أن أحمد العوضي شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير” مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز والذي شهد تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، وحقق نجاحاً ملحوظاً، وشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم خالد الصاوي، عايدة رياض، إيمان السيد، هدى الإتربي، دنيا عبد العزيز وغيرهم، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.