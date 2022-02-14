ظافر العابدين يحتفل بالعرض الأوّل لفيلم “غدوة”: فخور بالعودة للسينما التونسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضر النجم التونسي ظافر العابدين، ليل السبت، أول عرض للنقاد والفنانين لفيلم “غدوة” في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة وسط العاصمة تونس.

وفيلم غدوة (غدا) هو التجربة الأولى لظافر العابدين، كمخرج وكاتب سيناريو وهو من بطولته ونجلاء بن عبد الله ورباب السرايري وغانم الزرلي وبحري الرحالي. وسيبدأ عرض الفيلم في قاعات السينما بداية مارس/آذار المقبل.

وقال ظافر العابدين، مخرج العمل وبطله إنه “فخور بعرض فيلمه في تونس وبعودته للسينما التونسية”. وأكد أنه “انتظر لحظة مصافحة جمهوره التونسي وكان ينتظر ردة فعله حتى قبل تصويره”.

وأوضح أن “الفيلم الذي استغرق التحضير له سنوات وتم الاشتغال عليه بكل حب بفضل فريق تقني وفني كبير”. ولفت إلى أنه “استلهم قصة الفيلم من قصة عاشتها فئة من التونسيين الذين ضحوا في سبيل الحرية لكنهم صدموا بمرارة الواقع”.

وأشار إلى أن “قصة الفيلم مهمة وتلامس وجدان أي تونسي كان همه أن تصبح تونس أفضل” ويروي الفيلم، قصة محام متخصص في مجال حقوق الإنسان يدعى “الحبيب” استبشر بالشرارة الأولى لثورة 14 يناير/ كانون ثان 2011 وكان له دور في اندلاعها. إلا أن “حبيب” يصدم بواقع جديد مليء بالفساد والانتهازية والاستغلال يعيده لصراع نفسي مع هذا الماضي، لكنه وهو يرى مطالب الثورة تتهاوى يرفض التفكير في المستقبل دون استرداد حقوق ضحايا الاستبداد، حسب فكرة الفيلم.