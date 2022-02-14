فن ومشاهير

إلهام شاهين تنتقد علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصفت الممثلة المصرية ​إلهام شاهين​ علاقة لاعب كرة القدم العالمي بحبيبته عارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​، بالسطحية والمبنية على الاستعراض والشو.

وانتقدت الطريقة التي يستعملوها للوصول إلى الشهرة وأنها ليست قائمة على الحب الحقيقي كما أن علاقتهما ليست خاصة، بل معروضة بشكل كبير أمام الجمهور.

وقالت إلهام في مداخلة تلفزيونية لها: “وبشوف علاقتهم دي شو، وليست مشاهر حقيقية، لأن المشاعر الحقيقية تكون خاصة جدا أنا مش بحب الشو وبحس إن دا شي كداب ومنظرة، الحب تصرفات وحنان ومشاعر بين الأحباب”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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