شكرا لقرائتكم خبر عن فرح الهادي تكشف تفاصيل إصابتها بمرض لا حل له وتأثيره على نفسيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة والفاشونيستا الكويتية فرح الهادي البالغة من العمر 26 عاماً، عن اصابتها بمرض الصدفية وذلك خلال فيديو نشرته على حسابها بموقع "سناب شات"، روت فيه تفاصيل معاناتها مع هذا المرض الذي لا يوجد له حل حسب وصفها، وتأثيره على حالتها النفسية وغيابها عن متابعيها لفترة.

فرح الهادي تكشف تفاصيل إصابتها بمرض لا شفاء منه

فرح الهادي قالت في الفيديو:" "منذ شهر سبتمبر الماضي أثرت أشياء على نفسيتي وكنت أنسى كل شيء وأصبحت شخص لا أحبه، وهذا كان بسبب عدم وجود حل للحساسية التي تعرضت لها والتي تظهر في أماكن متفرقة من الجسد، لكن الحمد لله الآن أنا أفضل وفي حاجة للعلاج لفترة أطول وكذلك من الناحية النفسية".

فرح الهادي أضافت: "الحساسية تظهر بشكل غريب في جسدي حتى بعد عيد ميلادي ظهرت بكثرة والدكاترة الذين يتابعون حالتي يخشون من الحالة، ففي بعض الأوقات تظهر الحساسية وكأنها حروق، لذلك حالتي جعلتني أفقد تركيزي وكذلك طريقة تعاملي مع من حولي، لذلك قررت ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي لأنني كنت محتاجة نفسي".

فرح الهادي : أفضل الراحة لاستعادة نفسى

فرح الهادي أوضحت أنها فضلت فترة الراحة من أجل استعادة نفسها فقالت: "هذا الشيء جعلنى أقرر أخذ بريك وأركز علي صحتي ونفسيتي لأن هذا الشيء أثر علي كل حياتي وشغلي وعلاقاتي وكنت أحتاج أكون بعيدة عن الكل، كنت قاعدة احط حيرتي بنفسي وأخرب كل شيء بحياتي، وما تكلمت ولا فضفضت، كنت كل شيء قاعدة أمر فيه بروحي، ما كنت بوضع يسمح أني ارد على التليفون أو أشتغل أو أطلع أو أشوف أحد كنت محتاجة وقت علشان أعالج كل شيء".

فرح الهادي : علاقاتى بزوجي شيء خاص

أما عن علاقتها بزوجها الفنان عقيل الرئيسي فقالت فرح الهادي: "أنا وعقيل علاقتنا شيء خاص، والمشاكل دائما تتواجد بين أي ثنائي، أنا وعقيل لن نتاجر أبدا بعلاقتنا أو أي شيء يؤثر علينا، أنا وقفت شغلي ورزقي بسبب تعبي أما موضوعي وعقبل فليس لدي أي شيء لأتحدث عنه، تابعت مع 4 دكاترة وقمت بتحاليل كثيرة جدا ولا تظهر أي مشكلة في، أشياء غريبة بتحدث لكن كل ما احتاجه هو دعائكم".



مرض فرح الهادي



فرح الهادي



الفنانة فرح الهادي