8 أفلام رومانسية نرشحها لك للمشاهدة فى عيد الحب

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تفضل الاحتفال بعيد الحب (الفلانتين) في المنزل نقترح عليك مجموعة من الأفلام المميزة لقضاء ليلة رومانسية مع من تحب، على عكس العديد من محبي الاحتفال به بالخروج والتنزه وحضور الحفلات الغنائية، لذلك نستعرض عددًا من الترشيحات للأفلام الرومانسية التي يمكن مشاهدتها في المنزل، احتفالاً بتلك المناسبة، كالتالي:

فيلم The Perfect Date

إذا كنت تريد أن تشاهد فيلما خفيفًا دون أحداث كثيرة ومسلي وفكاهي، فبالتأكيد سوف يعجبك هذا الفيلم، حيث تدور القصة حول شاب يريد أن يحقق أحلامه بدخول جامعة كبيرة ويريد أن يشتري سيارة فخمة وأن يواعد فتيات جميلات، فيقرر أن ينشئ تطبيق علي الموبايل لكي يواعد الفتيات مقابل المال.

When Harry Met Sally

حكاية الأصدقاء الذين يصبحون فيما بعد أحباب، قدمت في العديد من الأفلام، لكن سيظل الفيلم الصادر عام 1989، واحدا من أجملها على الإطلاق. تركز الأحداث على "هاري" و"سالي"، اللذين تجمعهما الصدفة أكثر من مرة وتبدأ علاقتهما بخلاف، ثم يصبحان أصدقاء مع الوقت، ثم يشعران بوجود انجذاب متبادل يغير كل شيء.

فيلم The Royal Treatment

تدور أحداثه حول مصففة شعر "ليزي" في مدينة مانهاتن التي سنحت لها الفرصة لتقوم بتصفيف وقص شعر الأمير توماس في يوم زواجه، لكن بسبب بعض الأعطال الفنية سيتم تأخير موعد الزفاف، مما جعل توماس يتعرف على "ليزي" مصففة الشعر أكثر ومن هنا تتطور الأحداث.

Love, Rosie

من الأفلام التي ارتبط اسمها بعيد الحب، تدور القصة حول فتاة وشاب تربطهما علاقة صداقة منذ الصغر، ويران أنه من المستحيل أن يقعا في حب بعضهما البعض، ومع مرور الوقت يحاول كل منهما البحث عن شريك حياته الآخر، ولكن يتضح لهما أن هناك شيئًا ما يربط بينهما، وكأنه الحب.

A Star Is Born

من الأفلام المنافسة على جائزة الأوسكار هذا العام،تدور أحداثه حول "جاكسون"، نجم موسيقى على حافة انهيار مستقبله الفني، يكتشف "ألي" فتاة موهوبة لديها صوت رائع لكنها غير واثقة في جمالها. تنشأ بينهما علاقة عاطفية، وينجح في دفعها إلى دائرة الضوء والنجاح. وبينما تؤسس هي قاعدتها الجماهيرية، يعاني هو من صعوبة الحفاظ على مجده الذي يضيع.

Brooklyn

تدور أحداث الفيلم في خمسينيات القرن العشرين بين (أيرلندا) و(نيويورك)، حيث (إليس لاسي) تعيش في بلدة صغيرة بـ(أيرلندا) إلى جوار الوظائف المناسبة لشابة صغيرة مثلها، ولكن يتم إقناعها أن الحضر يحمل حياة أفضل لها، فترحل إلى (بروكلين) في (نيويورك)، سريعًا ما تتأقلم على الوضع هناك، وتقع في حب (توم)، ثم تحدث مأساة تعيدها مرة أخرى إلى بيتها، وهناك تجد (جيم) الذي يتودد إليها راغبًا بالتقرب منها.

فيلم Me Before You

تدور أحداث الفيلم حول لويزة التي تبحث عن وظيفة جديدة، حتى تستطيع تلبية احتياجاتها وأسرتها، ثم تجد وظيفة برعاية شاب بعيد براتب مجز، ثم تدور عددا من الأحداث وتتطور القصة إلى حب بينهما، ثم تتفاجأ بما يرغب به هذا الشاب لإنهاء معاناته.

فيلم About time

تدور أحداث الفيلم حول إخبار والد (تيم) في سن 21 بسر عظيم تخفيه عائلته، وهو أن كل رجال العائلة لديهم القدرة على السفر عبر الزمن، ما يمكنهم من العودة لأي لحظة سابقة في حياتهم، وتتصاعد أحداث الفيلم حول رغبة الأب وابنه في تصحيح الأوضاع التي يعيشونها.