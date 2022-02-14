انضمام ديلفين دوز للجنة تحكيم الإسكندرية للفيلم القصير بعد انسحاب دياموند بو عبود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثامنة، عن انضمام البلجيكية ديلفين دوز للجنة تحكيم المسابقة الدولية بعد انسحاب اللبنانية دياموند بو عبود.

وتعمل ديلفين دوز على استكشاف صناعة السينما البلجيكية مديلفين دوزنذ عام 2008، بعد العمل في التصميم والموضة والموسيقى، وهي كاتبة سيناريو فيلم وثائقي على "على الصخرة البلجيكية "الذى تم عُرض على نطاق واسع في أوروبا بين باريس وبروكسل، وعملت مع باتريك جان ثم مع وشركات أفلام وPanache للإنتاج، وشاركت العديد من مشاريع الأفلام الروائية لخديجة لوكلير، ورادو ميهالينو، وسيدريك كلابتش (أنيت ليوس كاراكس)، وانضمت إلى طاقم Black Boat Pictures في فرنسا في عام 2018، ثم انضمت إلى فالانتين لوبلان لإنشاء White Boat Pictures في بلجيكا.

أقيم حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير بسينما مترو، بحضور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، المخرج عمر عبد العزيز، مدير التصوير سمير فرج، المخرج هاني لاشين، وعدد كبير من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.