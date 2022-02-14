أحلام تحتفل بعيد ميلادها.. ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام، بعيد ميلادها، الذي وافق أمس الأحد 13 فبراير.

ونشرت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط أجواء احتفالية، وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلادي".

فيما حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة أحلام في التعليقات، أبرزهم الفنانة الأردنية مي سليم التي كتبت: "كل سنة وإنتِ طيبة وبخير وعقبال 100 سنة"، وكتبت الفنانة السورية جومانا مراد: "عيد ميلاد سعيد يا جميلة"، وكتبت الفنانة هدى حسين: "كل عام وإمنتي بصحة وسعادة مع كل حبايبك".

النجمة أحلام لقبها جمهورها بـ "الملكة" وهي من أشهر نجمات الغناء في العالم العربي، وقدمت خلال مسيرتها الغنائية عدد كبير من الأغاني والألبومات الناجحة لعل أبرزها: "هذا أنا، يلازمني خيالك، موعدك، أحسن" وغيرها من الأعمال الناجحة.