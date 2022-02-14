سيرين عبدالنور تهنئ جمهورها بـ عيد الحب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور جمهورها بمناسبة عيد الحب.

ونشرت سيرين عبدالنور صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس من اللون الأحمر، وعلقت: "كل عيد حب وقلبكن بخير وسلامة".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "يسعد جمالك، اتخلق الأحمر إلك وبس، كل عام وأنت الحب، بتجنني يا سيرين، كل عام وأنتي الحب، بحبك سيرين".

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور، مسلسل "دور العمر"، الذي تم عرضه عبر منصة شاهد.

وتدور قصة المسلسل، حول سيدة تعاني من اضطرابات نفسية، هذه السيدة المعجبة بشخصية خيالية، ويصل هذا الحب والإعجاب إلى حد الهوس والجنون، وتنطلق معه في رحلة غامضة معقدة، ضد مجموعة من المجرمين، وهدف هذه الرحلة هو الانتقام.