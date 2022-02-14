هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: "أميرة الأميرات" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة جريئة وأنيقة مرتدية فستانًا قصيرًا من الريش، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أميرة الورد، أجمل عيد حب شوفتك، يا الله مفاجأة كتير هالصور بياخدو العقل، أحبك يا أسطورة، روحي وعمري، قمر، سبحانه اللي خلقك، يا روحي، أميرة الأميرات، بونبوناية".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن أخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.