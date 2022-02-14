هند صبري ضيفة أنس بوخش في "abtakls"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة هند صبري ضيفة على الإعلامي أنس بوخش، يوم الثلاثاء المُقبل في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج صورة تجمع هند صبري وأنس بوخش على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "هند صبري ممثلة تونسية مقيمة في القاهرة، اشتهرت مؤخرًا بمسلسلها على نتفليكس (البحث عن علا)".

وأضافت الصفحة "ظهرت هند لأول مرة كممثلة في سن الرابعة عشر، ورغم نجاحاتها وإنجازاتها المستمرة، هي أيضًا أم ومحامية وسفيرة متحمسة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، من هي هند صبري؟ ‎ترقبوا الحلقة القادمة، الثلاثاء ٩ مساءً بتوقيت الإمارات".

ويعُرض حاليًا مسلسل "البحث عن علا"، عبر منصة "نتفليكس Netflix"مسلسل "البحث عن علا" يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات.

"البحث عن علا" من بطولة هند صبري، والتي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري.

المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال ومن إخراج هادي الباجوري.

ويشارك في بطولة العمل: سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: يسرا، خالد النبوي، وفتحي عبدالوهاب.