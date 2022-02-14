شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة سلطان المداحين.. حكاية تراث النقشبندى المفقود.. فيلم ومئات الابتهالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 46 عامًا على رحيل قيثارة السماء الشيخ سيد النقشبندى الذى رحل عن عالمنا بجسده فقط فى مثل هذا اليوم الموافق 14 فبراير من عام 1976، ولكنه بقى بصوته وابتهالاته وسيبقى إلى الأبد فى قلوب الملايين الذين عشقوا صوته ومناجاته لله، كأنما تصل نداءاته وتوصل بين الأرض والسماء وتنقل من يسمعها إلى عالم آخر من الصفاء والسكينة والتضرع إلى الله.

الشيخ سيد النقشبندى صوت الكروان سلطان المداحين ورئيس دولة المنشدين الذى رحل فى عمر 55 عامًا فقط هى كل عمره فى الدنيا التى استطاع أن يبقى حاضراً فيها رغم عمره القصير إلى الأبد.

"صوته مثل النور الكريم الفريد الذى لم يصل إليه أحد"، هكذا وصف الدكتور مصطفى محمود صوت الشيخ سيد النقشبندى فى برنامج العلم والإيمان، وحتى من لم يعاصروا الشيخ الجليل من الأجيال الحالة جميعهم يحفظ انشودته الرائعة "مولاى إنى ببابك قد بسطت يدى"..تلك الأنشودة الأشهر ضمن تراث قيثارة السماء وأعماله، ولا يذكر اسمه بين الأجيال إلا ويتذكره الكثيرون بها، على الرغم من أن تراث الشيخ النقشبندى يذخر بمئات الروائع التى لا ترى النور، ولم تصل إلى آذان الملايين من عشاقه فى مصر والعالم العربى.

وقد لا يعرف الكثيرون أن الشيخ سيد النقشبندى كان على وشك تقديم فيلم من بطولته يجسد فيه شخصية منشد دينى وهو ما كشفه سيد شحاتة النقشبندى حفيد قيثارة السماء والمهندس رضا حسن جامع تراثه فى تصريحات خاصة لليوم السابع.

وقال حفيد النقشبندى لليوم السابع أن جده قام ببطولة فيلم سينمائى بعنوان: "الطريق الطويل"، يحكى قصة حياة منشد ديني، وكان الفيلم إخراج مصطفى كمال البدري، وإنتاج عباس حلمي، وقدم فيه قيثارة السماء عددا من الابتهالات من تلحين حسين فوزي، ولكن لسوء الحظ توفى المخرج بعد تصوير جزء كبير من الفيلم

وأكد حفيد قيثارة السماء أن أسرة النقشبندى ومحبيه يبحثون عن أسرة المخرج حتى تخرج الابتهالات التى قدمها الشيخ للنور.

فيما كشف الحاج رضا حسن جامع تراث النقشبندى وصديقه أن قيثارة السماء كان على مدار 6 سنوات كاملة يقدم فى كل رمضان 30 ابتهالا، خلال الفترة من 1969 وحتى 1975، بما يعادل 180 ابتهالا، وجميعها موجود بالإذاعة لكن لا يتم إذاعتها، مؤكداً أن النقشبندى كان يدون هذه الأعمال التى يقدمها يومياً فى مفكرته بخط يده.

وأشار جامع تراث النقشبندى إلى أن المسئولين فى الإذاعة أهملوا كنوز الشيخ النقشبندى، وحرموا منها الملايين من عشاقه، وأنه يحاول بكل قوته جمع هذا التراث وإنقاذه، والبحث عن أعماله المفقودة والمهملة بالإذاعة

كما أكد صديق النقشبندى أن الشيخ سجل للإذاعة عددا من البرامج والمسلسلات، ومنها برنامج مع الله، ومسلسل (سلطان العاشقين لابن الفارض) من 30 حلقة بطولة عبد الوارث عسر وعباس فارس ويحيى شاهين، ومسلسل (الباحث عن الحقيقة عن سلمان الفارسى)، وشارك الفنانة سميحة أيوب فى 30 دعاء، ينشد ويشدو وسيدة المسرح تلقى الشعر، كما سجل مع أمال فهمى فى برنامج على الناصية.

وأوضح الحاج رضا حسن أن النقشبندى سجل 99 حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى وشارك فيه عمالقة الطرب محمد قنديل وسعاد محمد وكارم محمود، وفى أكتوبر 73 أنشد للقنطرة وللقناة ولبدر أناشيد كثيرة، وكتب له عبد السلام أمين 30 دعاء ولحن له الموجى وسيد مكاوى وكبار الملحنين، كما أنشد قصيدة البردة.

وناشد الإذاعة الإفراج عن مئات الروائع والابتهالات المحبوسة فى الأدراج، والتى لم تصل إلى آذان محبى الشيخ النقشبندى.